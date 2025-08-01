Завершился приём документов от кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы

Избирательная система в лицах.

«Это мое место»: Елена Егорова о профессии, доверии и выборах. Член УИК 947, старший рентгенолаборант ОКБ им. Н.А. Семашко

Началась аккредитация представителей СМИ на выборы 14 сентября 2025 года

На сегодняшний день поступили заявки от представителей 12 редакций.

Прием заявок завершится 3 сентября 2025 года в 17:00.

Подробнее об условиях аккредитации — на официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Избирательной комиссией Рязанской области, Рязанской областной специальной библиотекой для слепых и Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко, директор Рязанской областной специальной библиотеки для слепых Ольга Лунева и исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков подписали соглашение о взаимодействии. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2026 года и основано на принципах законности, открытости и равноправия.

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» подали документы для регистрации списка кандидатов.

Уполномоченные представители Региональных отделений Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» предоставили в Избирательную комиссию Рязанской области документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу.

30 июля, завершился приём документов на регистрацию от кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

31 июля 2025 года состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. В рамках заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Рязанской области и рядом общественных организаций в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием. В заседании штаба приняла участие заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Олеся Пронякина.

Ко Дню памяти российских воинов, павших в Первой мировой войне.

30 июля 1916 года в бою под деревней Тростянец пал смертью храбрых уроженец села Юшта Рязанской области — Александр Васильевич Даньщиков, отец пятерых детей и полный кавалер Георгиевского креста. Его подвиг — это пример беззаветной любви к Родине и мужества простого русского солдата. Память о нём жива в сердцах потомков и на родной рязанской земле.

1 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области №158.

Зарегистрированы списки кандидатов от трёх партий: КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; часть кандидатов из других списков исключена.

Комиссией приняты ключевые решения по организации выборов: утверждён порядок жеребьёвки, использование КОИБов, форма и изготовление бюллетеней, а также назначены ответственные за контроль доставки.

Проведена ротация резервов составов участковых избирательных комиссий.