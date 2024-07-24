Завершился первый модуль программы для ветеранов СВО «Время героев»

19 июля завершился первый этап обучения программы, подготовленной Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Программа «Время героев» организована по поручению Президента Владимира Путина. Почти два месяца ветераны специальной военной операции проходили интенсивное обучение, включающее курс лекций от ведущих экспертов страны в различных отраслях, практические занятия, командообразующие мероприятия.

Также в ходе первого модуля все участники встретились со своими наставниками, которые будут помогать им в ходе стажировки, что позволит обучающимся выбрать интересующее направление государственной гражданской службы, чтобы продолжить работать на благо страны в тылу.

«Мы, конечно, были готовы к тому, что на первый модуль первого потока Программы «Время героев» прошли лучшие из лучших. Но результаты, которые показали наши участники, превзошли даже наши ожидания! То, с каким рвением и упорством они постигали дисциплины, с какой настойчивостью штудировали нормативно-правовую базу деятельности органов госвласти, каким невероятным количеством вопросов засыпали спикеров и экспертов, наглядно показало нам заинтересованность участников и личную ответственность перед Президентом и гражданами страны», – отметила начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Участниками первого потока программы стали 83 бойца. В их числе – легендарный морпех с позывным «Струна» – Герой России Владислав Головин. Он окончил училище ВДВ и сейчас живёт в Рязани.

«Программа даёт возможность подкрепить свои навыки военного дела необходимыми знаниями в гражданской сфере управления. Первые лица государства рассказали о своих лучших практиках в госуправлении – в будущем мы можем использовать полученные знания», – поделился Владислав Головин.

По итогам обучения военнослужащие сформируют кадровый управленческий потенциал России. В февральском послании Президента Федеральному Собранию глава государства отметил, что именно такие люди, доказавшие преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах.