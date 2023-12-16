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Завершилось строительство школы-интерната в Лесном-Конобееве

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Завершилось строительство школы-интерната в селе Лесное Конобеево Шацкого района. Об этом 15 декабря сообщил региональный Госстройнадзор.

Строительство объекта осуществили в рамках реализации мероприятий по содействию и созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» национального проекта «Образование». Здание учебного корпуса школы-интерната состоит из 2 блоков. Это школа на 120 мест и пристроенный спортивный зал.

Завершилось строительство школы-интерната в Лесном-Конобееве
Завершилось строительство школы-интерната в Лесном-Конобееве

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