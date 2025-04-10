Завершились съёмки второго сезона ретро-детектива «Душегубы»

Телеканал НТВ, онлайн-кинотеатр «Амедиатека» и компания «Амедиа Продакшн» объявили о завершении съёмок второго сезона ретро-детектива «Душегубы» (18+). Роль следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева исполнил актёр театра и кино Сергей Марин. Также в проекте задействованы Максим Стоянов, Зоя Бербер, Сергей Епишев, Дарья Урсуляк и другие.

1984 год.

На домашней вечеринке Николай Самойлов (Евгений Харитонов) убивает женщину. Гости сразу вызывают милицию, но преступнику удаётся скрыться. Московский следователь Максим Ковальский (Максим Стоянов) вычисляет его местонахождение. Самойлова арестовывают, и Ковальский доказывает, что это именно тот маньяк, которого они безуспешно искали два года. На его счету уже семь жертв.

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1989 год.

Все эти годы Самойлов находится в психиатрической больнице и проходит обследование в Институте имени Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов (Сергей Епишев) лечит его своим авторским препаратом от шизофрении. Он искренне верит, что маньяк излечился, и даже готовит его к выписке, несмотря на протесты коллег. Во время очередной перевозки между учреждениями Самойлов сбегает.

Почти сразу в Подмосковье происходит жуткий инцидент: обычный рабочий завода Гаврилов (Филипп Азаров) получает по почте посылку. Внутри — женская голова с выколотыми глазами и записка с угрозами его дочери и требованием денег. К расследованию подключается следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев (Сергей Марин). Вместе с Ковальским он начинает новое расследование. Всё указывает на то, что за этим стоит Самойлов. Но действительно ли это он, или на преступной арене появился новый маньяк?

Алексей Быстрицкий, режиссёр-постановщик:

«На съёмочной площадке царила замечательная атмосфера творчества и взаимовыручки — по обе стороны камеры. Это был тот случай, когда люди получали удовольствие от процесса и результата. Это придаёт сил, уверенности в себе и в команде. В такой обстановке хочется сделать больше — лучше, качественнее, глубже, умнее.

Конечно, не обошлось без трудностей. Главной проблемой стала бесснежная зима и плюсовая температура после новогодних праздников. Известно, что съёмка одной сцены может занимать более одного дня, и далеко не всегда эти дни идут подряд. Порой между съёмками проходит месяц и больше. На этот раз даже неделя перерыва грозила катастрофой: снежные зимние пейзажи буквально за часы превращались в унылые пейзажи ранней весны.

Но и с этим мы справились — благодаря самоотдаче актёров и мастерству операторов. Откровенно говоря, я гордился своей командой — их преданностью делу, опытом, находчивостью. Иногда они делали почти невозможное, буквально спасая сцены и сюжет».

Сергей Марин, исполнитель роли Ипатьева:

«Во втором сезоне сценарий стал более камерным, появились семейные темы и прошлое Ипатьева, которое возвращается. Но это всё тот же Ипатьев — с твёрдыми принципами, представлениями о добре и зле, только теперь уже спустя несколько лет после дела витебского душителя.

Сейчас он снова расследует цепочку жестоких убийств вместе с коллегами. Прототип маньяка из нового сезона реален. О нём снято много документальных фильмов и репортажей. Думаю, формат true crime остаётся актуальным, потому что такие истории вызывают сильные эмоции: от шока, что такое вообще могло случиться, до облегчения — что это уже в прошлом и преступники понесли наказание».

История реальных прототипов

Николай Джумангалиев и Александр Скрынник совершили серию жестоких преступлений в 1979–1980 годах. Долгое время считалось, что за всеми убийствами стоит Джумангалиев, якобы перемещавшийся по территории Советского Союза. Однако позже выяснилось, что он не имел отношения к преступлениям Скрынника.

Николай Джумангалиев — первый советский маньяк-каннибал, также известный как «Железный клык». Он действовал в Казахстане: насиловал и убивал женщин, пил их кровь и ел тела. На его счету не менее десяти жертв. Его признали невменяемым и направили на лечение в психиатрическую клинику, откуда он сбежал через восемь лет. Сразу после побега рядом с Кишинёвом начали находить изуродованные женские тела.

В это же время в столице Молдавской ССР действовал другой преступник — Александр Скрынник. Он мечтал о «большой и чистой любви», но завидовал другу, пользовавшемуся успехом у женщин. Зависть и ненависть привели его к убийствам. Он расчленял тела девушек и отправлял части своему другу с угрозами. В итоге обоих преступников удалось поймать: Скрынника приговорили к смертной казни, а Джумангалиева снова направили на принудительное лечение.

Фото: НТВ