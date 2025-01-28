Завершились съёмки нового сезона медицинской драмы «Краснов. Новые серии»

В Москве завершились съемки нового сезона многосерийной медицинской драмы «Краснов. Новые серии» (16+) для телеканала «Россия». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Главную роль исполнил Игорь Петренко. В проекте также приняли участие Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер и другие актеры. Режиссером сериала выступила Алёна Райнер.

Андрей Краснов (Игорь Петренко) – талантливый врач и выдающийся диагност. После ранения в голову он потерял девять лет воспоминаний. Амнезия разрушила его отношения с Дашей (Александра Никифорова) – бывшей студенткой, а теперь незаменимой коллегой в терапевтическом отделении. Однако неожиданный инцидент – выстрел из стартового пистолета на марафоне – запускает процесс восстановления памяти.

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В новом сезоне к Краснову возвращаются утраченные воспоминания, но не слишком ли поздно? В отделении происходит трагедия – погибает один из врачей. Теперь доктору Краснову предстоит сделать сложный выбор между справедливостью и состраданием, разобраться в отношениях с двумя женщинами, которые его любят: бывшей женой Анной (Ольга Красько) и новой возлюбленной Дашей. А еще ему придется противостоять тем, кто угрожает его главному делу – терапевтическому отделению.

Режиссер сериала Алёна Райнер рассказала:

«В новом сезоне у нас появились несколько новых персонажей, их истории только начинают развиваться. Создатели проекта надеются, что продолжение увлечет зрителей, поэтому информация о новых героях подается дозировано, с расчетом на будущее. Жизнь – это, в первую очередь, любовь. Все лучшее в нашей жизни так или иначе связано с любовью, и она может проявляться по-разному. У нас в сериале много любви: к профессии, детям, семье, близким, и, конечно, между мужчиной и женщиной. Краснову повезло – его любят сильные, яркие и талантливые женщины. Но ему предстоит сделать выбор. Почему мы влюбляемся, за что любим, почему с кем-то возникает химия, а с кем-то нет – все это Краснов будет переживать вместе со зрителями».