Завершились съёмки исторической драмы «Князь Андрей» режиссёра Давида Ткебучава

В Москве завершились съемки масштабного исторического сериала «Князь Андрей» (16+), посвященного жизни и правлению князя Андрея Боголюбского. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Проект создан кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы. Сериал будет доступен для просмотра на платформе Кинопоиск и медиаплатформе «Смотрим», а его телевизионная премьера состоится на канале «Россия».

Действие сериала разворачивается в XII веке, в эпоху междоусобных войн между князьями из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается на Русь из Византии с мечтой превратить Суздальскую землю в новый центр русских земель. Однако его амбиции сталкиваются с сопротивлением отца, который видит в сыне лишь исполнителя своей воли. Несмотря на это, Андрей объявляет себя самостоятельным правителем и начинает масштабные преобразования: строит белокаменные храмы, крепости и города, укрепляет православие и развивает торговлю. Но чем больше власти он обретает, тем больше врагов появляется вокруг него, что приводит к заговорам, предательствам и интригам.

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В главных ролях задействованы известные актеры: Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин и Станислав Любшин.

Александр Балуев, исполнивший роль Юрия Долгорукого, поделился своими впечатлениями: «Мой персонаж — не основная роль в фильме, но мне хочется показать, что это была за личность, чем он занимался, какие земли присоединял. Наши правители в Древней Руси были родственниками, но это не мешало им сражаться друг с другом, отстаивая свои интересы. Думаю, для зрителей эта картина станет открытием того времени».

Съемки проходили в Москве, в кинокластере, где были построены масштабные декорации древнего города-крепости Боголюбово. Также съемочная группа работала в Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери, что позволило максимально достоверно воссоздать атмосферу Древней Руси.