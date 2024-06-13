Завершились съемки второго сезона сериала «Мастодонт» с Фёдором Добронравовым

Съемки второго сезона популярного сериала «Мастодонт» с Федором Добронравовым в главной роли успешно завершены. Об этом сообщила пресс-служба «ЭВОЛЮШН ПИКЧЕРС».

В новом сезоне, под названием «Мастодонт 2», зрителей ждет продолжение истории Виктора Петровича Молодцова, который столкнется с новыми вызовами в сфере градостроительства. Помимо уже полюбившихся персонажей, в сериале появятся новые герои, которых сыграют Александр Самойленко, Алексей Золотовицкий, Никита Тарасов, Дмитрий Колчин, Анастасия Акатова и другие.

«Мастодонт» завоевал сердца зрителей благодаря своим темам, близким каждому: это история о семье, любви, дружбе и взаимовыручке, что делает его по-настоящему народным сериалом, отражающим традиционные ценности России.

В первом сезоне зрители познакомились с деятельным чиновником из провинции Виктором Петровичем Молодцовым (Федор Добронравов), который покорил цифровую Москву и нашел дочь Катю (Ольга Медынич) и внука Ростика (Савелий Кудряшов). Молодцов планировал провести старость в кругу семьи, но судьба распорядилась иначе. Мать Кати, Тамару Кулик (Елена Яковлева), арестовывают по наводке ее конкурентов, и Виктор Петрович вынужден возглавить ее строительную компанию «КУЛИКСТРОЙ».

Теперь Молодцову предстоит защищать семью и восстановить доброе имя Тамары, при этом оставаясь верным своим принципам. На фоне всех испытаний Виктор Петрович и Тамара сближаются, и он решает сделать ей предложение. Но, к удивлению всей семьи, оказывается, что сердце Тамары уже занято другим.

Станислав Довжик, режиссер и шоураннер:

«Для меня второй сезон — это продолжение истории о человеке, который, несмотря на возраст, принимает новые вызовы и справляется с ними. Виктор Петрович Молодцов всегда остается верным себе, своим принципам и вере в доброту и справедливость, защищая свою семью и развивая семейное дело».

Федор Добронравов, народный артист России:

«Виктор Молодцов — настоящий мужчина. Людей с таким уровнем самоотдачи и благородства редко встретишь. Сыграть Виктора Петровича для меня было радостью и вызовом. В этом сезоне мой герой сталкивается с новыми испытаниями в мире бизнеса и строительства, но делает это ради защиты своей семьи. Я старался передать его решимость и внутреннюю силу. Надеюсь, что второй сезон „Мастодонта“ увлечет зрителей не меньше, чем первый».

Интересные факты:

«Мастодонт» занял второе место в топе самых просматриваемых сериалов 2023 года, созданных при поддержке ИРИ, уступив только «Слову Пацана». Сериал вышел на платформах ИВИ, ОККО, WINK и PREMIER.

Сцены сериала снимались на выставке «Россия» ВДНХ в павильонах 15 и D благодаря содействию Минстроя РФ, Минцифры РФ, Минкультуры РФ и администрации выставки.

Федор Добронравов и Дмитрий Харатьян записали и исполнили для сериала песню «Птица счастья завтрашнего дня».