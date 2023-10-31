Завершились полуфиналы Официальной Рязанской лиги МС КВН

В понедельник, 30 октября, на сцене Рязанского дворца молодёжи прошли полуфинальные игры Официальной Рязанской Лиги МС КВН.

В атмосфере улыбок, радости, музыки и искреннего смеха определились финалисты, которые уже совсем скоро поборются за звание чемпионов Лиги сезона 2023.

Совсем скоро 7info поделится результатами игр, а также опубликует репортаж и фото. Следите за новостями!

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи

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