Вторник, 31 октября, 2023
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Завершились полуфиналы Официальной Рязанской лиги МС КВН

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В понедельник, 30 октября, на сцене Рязанского дворца молодёжи прошли полуфинальные игры Официальной Рязанской Лиги МС КВН.

В атмосфере улыбок, радости, музыки и искреннего смеха определились финалисты, которые уже совсем скоро поборются за звание чемпионов Лиги сезона 2023.

Совсем скоро 7info поделится результатами игр, а также опубликует репортаж и фото. Следите за новостями!

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи

#РосмолодёжьГранты
#Росмолодёжь
#РГУимениЕсенина

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