Завершилась бизнес-миссия в Баку: чего удалось достичь и с какими результатами вернулись рязанские предприниматели

Рязанская бизнес-миссия завершила двухдневную работу в Азербайджане, достигнув целого ряда конкретных договорённостей и перспектив развития дальнейшего взаимодействия. В рамках деловой поездки состоялось более 100 B2B встреч, начал свою работу шоу-рум в Баку, на котором представлено более 500 товаров от 57 рязанских производителей.

Подводя предварительные итоги, заместитель председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин, возглавивший делегацию, подчеркнул, что в рамках проведенных переговоров удалось запланировать заключение ряда контрактов на общую сумму примерно $500 тысяч. Среди первых договорённостей – планы о строительстве нового корпуса Центрального таможенного госпиталя, о поставках медицинских аксессуаров, пробной партии стекла, алюминиевых реек для монтажа кровли, и узлов и аксессуаров для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

В рамках программы бизнес-миссии состоялась официальная церемония открытия шоу-рума рязанских товаропроизводителей, на котором представлено более 500 наименований продукции от 57 производителей рязанского региона. По словам зампреда, «это – только начало».

«Я уверен, что за полтора месяца работы шоу-рума в Баку контрактов появится гораздо больше, и наши предприятия смогут уверено зайти на рынок Азербайджана, поставляя сюда свою продукцию под брендом «Сделано в Рязани»», – рассказал зампред. Артем Никитин отметил, что за последние 5 лет товарооборот Азербайджана и Рязанской области вырос почти в два раза. «Мы наблюдаем хорошую динамику. Самое главное, что потребность бизнес-миссии в Азербайджан и открытие здесь шоу-рума – это инициатива рязанского бизнеса. Совместно с предпринимателями мы постарались выстроить качественные взаимоотношения для укрепления связей с представителями местного бизнеса», – подытожил Никитин.

Всего в ходе визита состоялось порядка 10 деловых встреч. В их числе – с послом РФ в Азербайджанской Республики Михаилом Бочарниковым, торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым, заместителем министра экономики Азербайджанской Республики Сахибом Мамедовым, представителем Российского экспортного центра Нури Гулиевым, президентом Агентства поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO Юсифом Абдуллаевым, в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджанской Республики и в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.

По словам Артема Никитина, с сентября 2021 года, когда после пандемии в разнообразных форматах возобновилась активная работа по экспортному продвижению рязанской продукции на зарубежных площадках, открыт уже шестой шоу-рум.

«За это время мы отработали в 8 странах, в 5 из которых открывали многоотраслевые В2В выставки наших товаров и услуг, – рассказал Артем Никитин. – В этих поездках приняли участие более 80 экспортно ориентированных компаний области. За это время наши экспортеры заключили договоры на сумму более 1 млрд рублей, и в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армению и Киргизию начались поставки мягкой кровли и аксессуаров к ней, канцелярских товаров, светильников, медицинских приборов, стекла и сетематериалов рязанского производства».

Шоу-рум продукции и услуг рязанских производителей в Баку продолжит свою работу до 7 октября.