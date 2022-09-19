Завершилась бизнес-миссия в Баку: чего удалось достичь и с какими результатами вернулись рязанские предприниматели

Рязанская бизнес-миссия завершила двухдневную работу в Азербайджане, достигнув целого ряда конкретных договорённостей и перспектив развития дальнейшего взаимодействия. В рамках деловой поездки состоялось более 100 B2B встреч, начал свою работу шоу-рум в Баку, на котором представлено более 500 товаров от 57 рязанских производителей.
Подводя предварительные итоги, заместитель председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин, возглавивший делегацию, подчеркнул, что в рамках проведенных переговоров удалось запланировать заключение ряда контрактов на общую сумму примерно $500 тысяч. Среди первых договорённостей – планы о строительстве нового корпуса Центрального таможенного госпиталя, о поставках медицинских аксессуаров, пробной партии стекла, алюминиевых реек для монтажа кровли, и узлов и аксессуаров для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.
В рамках программы бизнес-миссии состоялась официальная церемония открытия шоу-рума рязанских товаропроизводителей, на котором представлено более 500 наименований продукции от 57 производителей рязанского региона. По словам зампреда, «это – только начало».
Всего в ходе визита состоялось порядка 10 деловых встреч. В их числе – с послом РФ в Азербайджанской Республики Михаилом Бочарниковым, торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым, заместителем министра экономики Азербайджанской Республики Сахибом Мамедовым, представителем Российского экспортного центра Нури Гулиевым, президентом Агентства поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO Юсифом Абдуллаевым, в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджанской Республики и в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.
По словам Артема Никитина, с сентября 2021 года, когда после пандемии в разнообразных форматах возобновилась активная работа по экспортному продвижению рязанской продукции на зарубежных площадках, открыт уже шестой шоу-рум.
Шоу-рум продукции и услуг рязанских производителей в Баку продолжит свою работу до 7 октября.