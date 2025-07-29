Завершены работы по асфальтировке дороги на улице Мирной 

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и депутат Сергей Самарский вместе с представителями областной Думы, администрации Рязани и активными жителями округа №5 оценили качество отремонтированной дороги по улице Мирной.

На начальном этапе строительства дороги было подготовлено основание из песка и щебня с использованием геотекстиля. Затем был уложен асфальтобетон и укреплены обочины. Гарантийных срок ремонтных работ составит 5 лет.

Работы на объекте были проведены в рамках муниципального проекта «Окраины». Все объекты депутатского контроля находятся на карте: np.er62.ru.