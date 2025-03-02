Завершено следствие по делу о подрыве на железной дороге в Рязани

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге в Рязани. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

В подрыве подозревают Руслана Сидики, внесенного в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Кроме российского, мужчина имеет и гражданство Италии. В Рязани он жил у бабушки.

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Подозреваемого обвиняют по статьям о совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств и покушения на эти виды преступлений, прохождении обучения террористической деятельности. Руслана Сидики, внесенного в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, задержали в декабре 2023 года на его рязанской квартире. По данным ТАСС, за данное преступление ему должны были заплатить спецслужбы Украины $15 тысяч.

Сам подозреваемый на допросе признался, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовали сотрудники Минобороны Украины. В латвийском городе Екабпилсе он прошел диверсионное обучение и вернулся в Рязань. На допросе он также сообщил о попытке атаковать военный аэродром в Дягилево.

Свою вину подозреваемый полностью признал. Как сообщил адвокат обвиняемого Игорь Поповский, сейчас его подзащитный отрицает, что получил за границей спецподготовку перед совершением теракта. При этом признает вину в подрыве. По мнению Поповского, его клиент подвергался пыткам.