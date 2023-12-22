Завершено расследование уголовного дела о сожжении школьницы

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении пермского подростка, обвиняемого в сожжении одноклассницы, сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, дело было передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Следователи работали над ним 5 месяцев.

16-летнюю девочку с сильнейшими ожогами нашли утром 8 июля возле железнодорожных путей станции Чад. Когда на место приехали полицейские и врачи скорой помощи, Ярослава лежала в одних носочках, под ней дымилась трава, на теле, на земле и рельсах была кровь.

Пострадавшую с ожогами 85% тела доставили сначала в местную больницу, затем на вертолёте санавиации в Пермь. Через 10 дней пациентка скончалась.

За нападение на девушку задержан её одноклассник. Следствие предъявило 16-летнему парню обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью.

— Защита обвиняемого будет пытаться переквалифицировать статью с «убийства, совершенного с особой жестокостью» на менее тяжкую. Не зря подозреваемый по-прежнему гнет линию, что он сжигал уже мертвую Ярославу, — сообщает КП.

Парень рассказывает, что провожал пьяную девушку ночью к подруге. Якобы она упала, ударилась головой о рельс. После этого, испугавшись, он решил поджечь «труп», чтобы его не обвинили в убийстве.

По версии следствия, молодой человек специально бил лежавшую на ж/д путях девушку камнями, несколько раз возвращался, поджёг и наблюдал издалека, как девушка горит.

Также пока не ясно, было ли изнасилование. Если сексуальный контакт подтвердится, источник считает, что защита будет настаивать, что он был по обоюдному согласию.