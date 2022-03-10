Завершено расследование убийства на улице Берёзовой в Рязани

В Рязани завершено расследование убийства на улице Берёзовой. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением прокурора, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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Тело рязанца 1972 года рождения обнаружили в его квартире 13 января. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, смертельную рану хозяину квартиры нанёс знакомый — безработный житель Рязани, 1985 года рождения. Обвиняемый имеет судимости за преступления против собственности.

Подозреваемый в убийстве был задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.