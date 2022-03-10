-7.6 C
Рязань
Четверг, 10 марта, 2022

Завершено расследование убийства на улице Берёзовой в Рязани

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Завершено расследование убийства на улице Берёзовой в Рязани

7info

В Рязани завершено расследование убийства на улице Берёзовой. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением прокурора, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

- Реклама -

Тело рязанца 1972 года рождения обнаружили в его квартире 13 января. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, смертельную рану хозяину квартиры нанёс знакомый — безработный житель Рязани, 1985 года рождения. Обвиняемый имеет судимости за преступления против собственности.

Подозреваемый в убийстве был задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяЖителя Касимовского района будут судить за убийство сожительницы палкой
Комментарии для сайта Cackle
spot_img