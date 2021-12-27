Завершено расследование дела о нападении на мужчин и ребенка в Новой Москве

Следователи завершили расследование резонансного уголовного дела о нападении на двух мужчин с ребёнком в Новой Москве. Об этом сообщило столичное управление СК РФ.

Обвиняемыми по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в том числе малолетнего по предварительному сговору из хулиганских побуждений) проходят трое жителей Москвы в возрасте от 19 до 21 года. Дело ещё одного нападавшего расследуется отдельно из-за его психического состояния.

По версии следствия, 4 ноября на Нововатутинском проспекте задержанные напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. Своими действиями он создали угрозу жизни и здоровью маленького мальчика.

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Следователи опросили более 50 свидетелей, проведено несколько экспертиз, в том числе холодного оружия. Мальчику пришлось оказывать психологическую помощь.