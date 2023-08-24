Завершено расследование дела касимовца, который угрожал полицейским пистолетом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Касимова, которого обвиняют у угрозе применения насилия в отношении полицейских. Подробности сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Инцидент произошёл 11 марта. В полицию поступило сообщение, что мужчина угрожает правоохранителям пневматическим пистолетом, внешне схожим с огнестрельным оружием.

Противоправная деятельность была пресечена находящимися на месте сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.