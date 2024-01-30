Завершена комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Ямская в Рязанской области

Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий по включению в работу КРУЭ 110 кВ и переводу присоединений 110 кВ на новое распределительное устройство в рамках комплексной реконструкции подстанции (ПС) 220 кВ Ямская в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В рамках реконструкции ПС 220 кВ Ямская произведена замена автотрансформаторов 220 кВ АТ-4, АТ-5 мощностью по 125 МВА и АТ-3 мощностью 90 МВА на два автотрансформатора мощностью по 250 МВА, двух силовых трансформаторов 110 кВ по 20 МВА на два трансформатора по 40 МВА, а также ОРУ 220 кВ на КРУЭ 220 кВ. Кроме того, выполнена замена устаревших устройств релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные устройства, введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом АСУ ТП.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу нового оборудования и микропроцессорных РЗА специалисты Рязанского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Рязанским РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Системного оператора.

Выполненные специалистами Рязанского РДУ расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.