Завершен Всероссийский просветительский марафона «Знание. Первые»

С 26 по 28 сентября Российским обществом «Знание» проведен федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию атомной промышленности страны.

Всероссийский просветительский марафон «Знание.Первые», организованный при поддержке Госкорпорации «Росатом», состоялся в очном и онлайн форматах.

В течение трех дней очные площадки работали в 12 регионах страны, они объединили порядка 25 тысяч человек. Представители Рязанской области могли принять участие в мероприятиях марафона в режиме онлайн.

За три дня марафона «Знание. Первые» встречи с молодежью провели 145 лекторов. Государственные и общественные деятели, представители бизнес-сообщества, ученые, спортсмены, Герои Российской Федерации рассказали о богатой истории и перспективах развития атомной промышленности страны, передовых научных разработках советских и российских ученых, возможностях для самореализации молодежи. Также прошли просветительские экскурсии, профориентационные занятия в школах на тему «Россия индустриальная: атомные технологии».

«Атомная отрасль – предмет национальной гордости нашей страны, в этом смогли убедиться ребята благодаря лекторам Общества «Знание». Атомпром зародился как ответ на вызовы послевоенного времени, а мирные достижения воодушевили уже несколько поколений россиян и расширили границы возможного в самых разных сферах – от энергетики и сельского хозяйства до транспорта, ядерной медицины и экологии», — комментирует итоги марафона Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Просветительский контент, проведенный за три дня программы, доступен всем желающим на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации в ВКонтакте.