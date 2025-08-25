Завершен ремонт дороги в микрорайоне Приокский

22 августа прошла приемка работ на улице Луковской, которая была отремонтирована в рамках муниципальной программы «Окраины», разработанной по инициативе главы администрации города Виталия Артемова, при поддержке Правительства Рязанской области и депутатского корпуса.

В состав комиссии вошли глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, представители структурных подразделений администрации Рязани и подрядной организации, депутаты, активисты ТОС.

Замена асфальтобетонного покрытия проезжей части проведена на участке от улицы Молодежной до улицы Новикова-Прибоя общей площадью более 3000 кв. м. Ремонт проводился с применением органоминеральной смеси, которая продлевает срок службы дорожного покрытия. Общая стоимость работ составила 8 млн. руб.