Завершен капремонт моста через реку Пожва в Рязанской области

В Рязанской области завершен капитальный ремонт моста через реку Пожва. Работы прошли в рамках исполнения поручений Губернатора Павла Малкова и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Капитальный ремонт железобетонного моста через реку Пожва выполнен в Сапожковском районе протяженностью 67 м. Он расположен на подъезде к селу Красный угол, где находятся фельдшерско-акушерский пункт и церковь Рождества Богородицы.

Заменены опоры и пролетные строения, уложен асфальт, установлены деформационные швы, система водоотведения, ограждение, укреплены береговые конструкции. Работы завершены с опережением срока.

В регионе особое внимание уделяется ремонту дорог и мостов, по которым проходят школьные маршруты, а также ведущим к значимым объектам социальной сферы и аграрного сектора.