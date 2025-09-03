В Абхазии местные предприниматели продолжают конфликтовать с небогатыми российскими туристами. Путешественница Светлана Орлова рассказала АБН24 о неприятностях, с которыми столкнулась в кафе и ресторанах.

По ее словам, одно из заведений находится в историческом здании. Архитектура и культурная ценность этого места привлекают множество туристов. Однако попасть внутрь можно только через ресторан, где хозяева требуют 1000 рублей за вход.

Светлана предупредила соотечественников: хитрые администраторы ввели систему депозитов — от 1500 рублей и выше. Поэтому ограничиться чашкой кофе, чтобы просто насладиться видом, невозможно. Многие туристы разочаровываются и уходят, а заведение остается пустым. В итоге в проигрыше оказываются все — и бизнес, и гости страны.

Отметим, что в интернете об отдыхе в Абхазии много противоречивой информации: кто-то жалуется на местный сервис, завышенные цены, а кто-то в восторге от отпуска в этой стране, её красивой природы и местного гостеприимства.

