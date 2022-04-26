Застройщик территории в районе улицы Чкалова собирается построить за свой счёт детский сад

Татьяна Панфилова провела встречу по вопросу развития территории бывшего завода ЖБИ-8, сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

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В обсуждении вопроса развития территории приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, депутаты Сергей Еремин и Александр Чайка, а также и. о. заместителя главы администрации Сергей Савин и представитель застройщика.

Напомним, на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию РГД депутаты предварительно одобрили изменения в Генеральный план Рязани и Правила землепользования и застройки в отношении данной территории — в границах улиц Чкалова, Высоковольтная, Весенняя и Островского.

Было предложено отнести участок к зоне застройки многоэтажными жилыми домами и определить территорию, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию.

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Между администрацией и застройщиком заключен договор комплексного развития территории. По словам представителей городской администрации, это первый подобный опыт в Рязани. Договор рассчитан на 7 лет: заявители планируют построить многоэтажные жилые дома, детские и спортивные площадки, благоустроить придомовые территории, провести озеленение и создать пешеходный бульвар на улице Чкалова.

За свой счет согласно договору заявители обязуются построить детский сад на 80 мест.

На совещании собравшиеся более подробно рассмотрели информацию о строительстве детского сада. Как было сказано, его наполняемость рассчитана исходя из нормативов обеспеченности и площади земельного участка. Планируется, что детский сад будет сдан к окончанию строительства второй очереди. Застройщик обязуется провести общестроительные работы и подвести коммуникации к зданию, после чего сад будет передан в муниципальную собственность.