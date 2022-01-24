Застройщик «Мармакс» удивил россиян достижениями в 2021 году

Девелоперская компания «Мармакс» вошла в топ-5 застройщиков, которые удивили достижениями в 2021 году. Компания сдала первый на региональном рынке жилой комплекс, который включает в себя клубные опции только для жителей комплекса, чем впечатлила профессиональное сообщество и покупателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, посвященного самым заметным событиям и достижениями российских девелоперов. Опрос провел портал ЕРЗ.

Жители ЖК «Достояние на Чапаева» могут воспользоваться фитнес-залом, коворкингом и детской комнатой. При этом данные клубные сервисы доступны только резидентам жилого комплекса. Доступ к ним осуществляется либо из подъезда, либо со стороны внутреннего закрытого двора.

В фитнес-зале идеально подобранный комплекс тренажеров для полного цикла тренировок. Жители имеют возможность сэкономить время: им не нужно добираться до фитнес-клуба, переодеваться и принимать общественный душ, достаточно лишь спуститься вниз на лифте. Коворкинг предоставляет жителям возможность получить качественное рабочее место, не выходя из дома. Там есть все необходимое для тех, кто работает на удаленке, на себя, вне офиса или на аутсорсинге. Детская комната – отличный выход для родителей, которым необходимо занять ребенка, провести детский праздник, день рождение с аниматором: с помощью мобильного приложения можно забронировать детскую комнату на определенное время, а также контролировать детей с помощью системы видеонаблюдения.

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Помимо вышеперечисленных сервисов, для жителей дома доступны лапомойки в парадных, места для хранения колясок, велосипедов и самокатов с зарядками для электротранспорта, безбарьерная среда, учитывающая особенности всех возрастных и социальных групп, IP домофония. Жители могут добраться до супермаркета, кофейни и других магазинов, расположенных на первом этаже, на лифте, не выходя на улицу. С помощью мобильного приложения они могут в любой момент связаться с диспетчерской и решить любой бытовой вопрос.

Жилой комплекс «Достояние на Чапаева» — восьмиэтажный авторский проект бизнес-класса с подземным паркингом, расположенный в центре Рязани. Кирпичный фасад дополняют элементы отделки натуральным камнем, «мокрым фасадом» с самоочищающейся фасадной краской и панелями Alucobond. Закрытый двор дома расположен на стилобате. Двор примечателен авторским ландшафтным дизайном, там высажены взрослые деревья крупномеры и установлено дизайнерское освещение. ЖК «Достояние на Чапаева» — один из самых знаковых проектов рынка недвижимости в Рязани, а монумент с часами, являющийся «опознавательным знаком» проекта, внесен поисковой системой «Яндекс» в список достопримечательностей города.