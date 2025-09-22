Понедельник, 22 сентября, 2025
Застеклили балкон дома без разрешения соседей? На вас могут подать в суд! 

Алексей Самохин
Фото: vk.com/sudpress62

С недавних пор остеклить балкон в многоквартирном доме стало не просто делом вкуса или заботы о тепле — а юридической миной замедленного действия. Всё из-за позиции Верховного суда РФ: теперь любое использование общего имущества дома — включая фасад — требует официального одобрения от всех собственников. То есть — решения общего собрания. Без этого — считай, самовольщина.

И суды уже начали это применять. Особенно часто под удар попадают балконы с козырьками: ведь крепления уходят в фасад — а фасад, напомним, принадлежит всем. Значит, без согласия соседей — ни гвоздя, ни стекла.

Но не всё так мрачно. Есть лазейки — точнее, законные основания, чтобы защитить свой балкон, если его уже застеклили. Об этом написала в телеграм-канале «Юридические тонкости» юрист Ирина Сивакова. 

Вот три главных «козыря», которые реально работают на практике:

1. Остекление было сделано до 1 марта 2005 года.

Именно с этой даты вступил в силу Жилищный кодекс, который и ввёл требование получать согласие собственников. Если ваши рамы старше этого срока — формально, вы ничего не нарушали. Новый закон обратной силы не имеет.

2. Прошло больше трёх лет — срок исковой давности.

Допустим, вы застеклили балкон в 2020 году. Соседи видели, молчали, не возражали. А в 2024 решили подать в суд. Им могут отказать — если вы докажете, что факт остекления был очевиден, а значит, срок на обращение в суд истёк. Три года — и тишина.

3. В проекте дома балконы изначально были остеклёнными.

Бывает, что в типовых сериях домов по документации балконы должны быть застеклены. И если вы просто заменили старые рамы на новые — без изменения конструкции, без выносов и пристроек — суд может признать это не реконструкцией, а ремонтом. А ремонт не требует согласия общего собрания.

Вывод простой: если планируете остеклять — сначала соберите подписи. Если уже застеклили — проверьте, попадаете ли вы под одну из трёх «защитных» ситуаций. Потому что теперь даже самый аккуратный балкончик может стать поводом для судебного разбирательства — и требования всё демонтировать. Лучше перестраховаться, чем потом переделывать.

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Погода

Рязанцев ждет резкое похолодание: ученый рассказал о погоде на ближайшие дни

В понедельник, 22 сентября, рязанцам повезет с погодой последний раз – севернее региона, через Белое море, будет проходить крупный и активный циклон, он обратится к Центру России своим теплым сектором.

Происшествия

Жителя Скопина подозревают в организации и проведении азартных игр

По данным следствия, в июне 2025 года в нежилом помещении одного из жилых домов Скопина местный житель незаконно организовал и проводил азартные игры
Спорт

Рязанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо и греко-римской борьбе

В рязанской Академии единоборств 20 и 21 сентября прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 18 лет.
Спорт

Студент из Рязани завоевал три золотых медали на Чемпионате высоких технологий

Соревнования прошли в Великом Новгороде в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Религия

В Рязани пройдет презентация книги митрополита Марка в рамках фестиваля «Читающий мир»

Этот труд представляет собой научно-популярный комментарий автора на Евангелие от Иоанна, сочетающий раскрытие филологических особенностей древнегреческого текста и церковной традиции понимания богословского смысла.
Происшествия

Экс-руководителя Михайловского ЗАГСа признали виновной по семи эпизодам получения взяток

С ноября 2023 года по декабрь 2024 года осужденная предлагала физическим лицам внесение сведений по исправлению неточностей в электронной базе актов ЗАГС за денежное вознаграждение.
Происшествия

Попавшего в ДТП рыбновского чиновника отстранили от должности главы администрации поселения

Причиной этого названа трагическая ситуация, произошедшая на 3-м километре автодороги Рыбное — Константиново.
Происшествия

Во время пожара в Рязани эвакуировали 15 человек

В 13:10 стало известно о загорании комнаты в доме по улице Энгельса.
Новости России

Выпившая мать упала на осколки стекла вместе с ребёнком в Ростове-на-Дону 

По словам хозяйки квартиры, где женщина отдыхала, она выпила алкоголь, хотя принимала несовместимые с ним лекарства.