«Заслужили»: Коц указал на малозаметную деталь в разговоре Путина и Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп воспринял как должное слова президента Владимира Путина об ответе России на атаки Украины, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.
Политики созвонились накануне вечером. Журналист отметил малозаметную делать в их разговоре — Трамп не стал угрожать или отговаривать Путина от ответных действий.
Военный корреспондент добавил, что на этом фоне американское посольство на Украине выпустило предупреждение об угрозе ракетного нападения.
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