«Заслужили»: Коц указал на малозаметную деталь в разговоре Путина и Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп воспринял как должное слова президента Владимира Путина об ответе России на атаки Украины, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Политики созвонились накануне вечером. Журналист отметил малозаметную делать в их разговоре — Трамп не стал угрожать или отговаривать Путина от ответных действий.

«Воспринял как должное — типа, ну да, заслужили», — пояснил Коц.

Военный корреспондент добавил, что на этом фоне американское посольство на Украине выпустило предупреждение об угрозе ракетного нападения.