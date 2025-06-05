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Владимир Путин, фото: kremlin.ru
Новости России

«Заслужили»: Коц указал на малозаметную деталь в разговоре Путина и Трампа

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Глава Белого дома Дональд Трамп воспринял как должное слова президента Владимира Путина об ответе России на атаки Украины, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Политики созвонились накануне вечером. Журналист отметил малозаметную делать в их разговоре — Трамп не стал угрожать или отговаривать Путина от ответных действий.

«Воспринял как должное — типа, ну да, заслужили», — пояснил Коц.

Военный корреспондент добавил, что на этом фоне американское посольство на Украине выпустило предупреждение об угрозе ракетного нападения.

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