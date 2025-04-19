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Новости России

Заслуженный учитель Ямбург объяснил смысл введения единого расписания в школах

Алексей Самохин

С 1 сентября 2025 года в российских школах будет введено единое расписание, которое, по мнению заслуженного учителя России Евгения Ямбурга, поможет снизить нагрузку на детей. Он отметил, что нововведение позволит уменьшить количество контрольных и проверочных работ.

Ямбург уточнил, что речь не идет о единообразии расписания во всех школах страны, то есть уроки, например, по истории не начнутся во всех школах одновременно. Это невозможно. Важно, что вводится дозирование нагрузки, борьба с перегрузкой детей, сокращение количества контрольных и проверочных работ, а также улучшение условий для выполнения домашних заданий.

Педагог напомнил, что существуют санитарные нормы, которые нельзя превышать, и в этом направлении предприняты правильные шаги.

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Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах будет внедрено единое расписание.

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