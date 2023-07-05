Заслуженная артистка России Екатерина Гусева выступит на дне рождения музея-заповедника Сергея Есенина

29 июля Государственный музей-заповедник С. А. Есенина приглашает рязанцев отметить день рождения. Гостей торжества ждёт увлекательная и насыщенная программа, в том числе концерт заслуженной артистки России Екатерины Гусевой.

В 11.30 в усадьбе родителей С.А. Есенина состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова. Артисты представят музыкальную программу «Сыпь, тальянка, звонко!» Гости услышат всем известные и любимые песни на стихотворения великого поэта.

По традиции в день рождения музея-заповедника в 12.00 пройдёт возложение цветов к памятнику С.А. Есенину.

В яблоневом саду у дома Лидии Ивановны Кашиной с 11.30 до 13.30 посетители увидят театрализованные зарисовки «Ожившие воспоминания». Перед вами предстанут картины из прошлого – чаепитие в летнем саду, беседа за накрытым столом, игра в крокет. Все желающие смогут отведать вкусное варенье из черной смородины, сваренное на усадьбе Л.И. Кашиной. Гости станут свидетелями не просто кулинарного действа, а настоящего микса из стихотворений, душистых ароматов, красивых пейзажей. «Литературное варенье» станет хорошим поводом для разговоров о жизни и творчестве Сергея Есенина.

В 13.30 на главной сцене состоится торжественное открытие праздника. Музыкальным подарком станет концерт заслуженной артистки России Екатерины Гусевой. В исполнении актрисы прозвучат романсы и песни на стихотворения С.А. Есенина.

Возрастное ограничение 6+