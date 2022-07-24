Татьяна Проводина

Защитники зелёной зоны Агропрома подали уведомления о проведении 4 пикетов

Фото из группы ВООПИиК Рязань ВКонтакте

Защитники зелёной зоны Агропрома подали уведомления о проведении 4 пикетов на разные даты и разные площадки в Рязани.

Уведомления в городскую мэрию подали представители экологических организаций «Дышим чистым» и «Родина живи». Пикеты намечены на 29, 30, 31 июля и 3 августа сразу на 4 городских площадках. Информация появилась в группе ВООПИиК Рязань ВКонтакте.

Как говорится в сообщении, предыдущую заявку местных жителей микрорайона администрация Рязани отклонила, объяснив это занятостью площадок для других мероприятий.

Аукцион по продаже в частные руки лесопарковой зоны, защищающей микрорайон от выбросов Южного промузла, площадью 17 гектаров в посёлке Агропром был назначен на 19 июля. Врио рязанского губернатора Павел Малков приостановил аукцион до его личного осмотра этой зелёной зоны.

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