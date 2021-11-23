Защита просит оправдать экс-мэра Рязани Сергея Карабасова за отсутствие состава преступления

Во вторник, 23 ноября, на очередном заседании в Советском районном суде Рязани сторона защита потребовала полностью оправдать бывшего мэра города Сергея Карабасова за отсутствие состава преступления. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Так, согласно мнению защиты, гособвинители не могут доказать состава преступления и подтвердить факт хищения и обогащения подсудимых.

Напомним, Карабасову прокурор просит назначить 6 лет колонии и штраф в 100 тысяч, Ковалеву — пять лет и 70 тысяч штрафа, Пузанову — 4 года исправительной колонии и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Следующее заседание суда пройдёт 30 ноября. Там участники процесса выступят с комментариями, сказанными в сегодняшних прериях. Вопрос о вынесении приговора всё ещё остаётся открытым.