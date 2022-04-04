Заседание СБ ООН по Украине назначено на 5 апреля

Заседание Совета безопасности ООН по запросу, как России, так и Украины назначено на вторник, 5 апреля, на 17 часов по московскому времени, сообщает ТАСС.

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Ранее Россия просила провести заседания по ситуации в городе Буча под Киевом 4 апреля, но получила отказ. Заседание по запросу Украины было назначено еще до этого на указанную ранее дату — 5 апреля.

Украинские власти обвинили представителей российских вооружённых сил в убийстве гражданского населения в городе Буча. Представители Минобороны РФ опровергли это, заявив об инсценироке.

Российские войска вышли из Бучи 31 марта, после этого представители украинских властей опубликовали видео из «освобождённого» города. А 3 апреля появились кадры с лежащими на улицах трупах.

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Российская сторона указывает на явные нестыковки, обвиняя украинцев в инсценировке, но иностранные СМИ внимание на это не обращают.