Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло в Рязани

В администрации Рязани прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заседание комиссии состоялась под председательством заместителя главы администрации Олега Самсонова. Его участниками также стали руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий, представители регионального МЧС.

На рабочей встрече обсудили реализацию мер пожарной безопасности при подготовке учреждений образования, культуры и спорта города Рязани к началу нового учебного года.

Заседание открылось докладом начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Рязани ГУ МЧС России по Рязанской области. Он проинформировал участников заседания о выполнении предписаний ведомства по реализации мер пожарной безопасности при подготовке учреждений образования, культуры и спорта областного центра к началу нового учебного года.

По информации управления культуры, на территории города Рязани осуществляют свою деятельность пятьдесят три объекта культуры. Все они оборудованы системой пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Эвакуационные пути и выходы находятся в удовлетворительном состоянии. Окос травы и обрезка кустарников на территории осуществляются на регулярной основе. Сухая трава, опавшие листья, сухие ветки, бытовой мусор вывозятся на санкционированные свалки. К новому учебному году плановые капитальные и текущие ремонты будут завершены. Также до 10 сентября текущего года во всех учреждениях будут проводиться дополнительные инструктажи по пожарной безопасности. На каждом объекте расположены планы эвакуации, направляющие стрелки пути эвакуации, знаки пожарных кранов и огнетушителей. На информационных стендах учреждения размещены памятки по противопожарным инструктажам. Учреждениями на постоянной основе осуществляется сотрудничество пожарными службами города.

Управление образования и молодежной политики рассказало участникам заседания о реализации мер пожарной безопасности при подготовке средних общеобразовательных учреждений города Рязани к новому учебному году. В рамках августовского педагогического форума будут подведены итоги. К началу нового учебного года все недостатки будут устранены в полном объеме. Также планируется, что в течение сентября будут проведены тренировки по эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По информации управления по физической культуре и массовому спорту в 12 подведомственных учреждениях на 24 объектах спорта требования пожарной безопасности выполняются, объекты оборудованы системами пожарной сигнализации. В 2025 году на 2 объектах МБУ ДО «СШОР «Антей» будут установлены радиосистемы передачи извещений «Стрелец – Мониторинг». В спортивных учреждениях имеются планы эвакуации и стенды пожарной безопасности для обучающихся и посетителей. Прошли поверку первичные средства пожаротушения, которые по мере выхода из строя заменяются или заправляются. В учреждениях назначены ответственные лица за противопожарную безопасность. Разработаны схемы оповещения должностных лиц и порядок действия сотрудников учреждений в случае возникновении пожара или чрезвычайной ситуации. Проводятся инструктажи по пожарной безопасности и тренировки по эвакуации персонала и занимающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По итогам заседания Олег Самсонов поручил устранить все недостатки по вопросам пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области на подведомственных объектах образования до начала учебного года.