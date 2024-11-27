Среда, 27 ноября, 2024
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Зарплаты курьеров перед Новым годом вырастут на 50%, считает эксперт

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Алексей Самохин

В России перед новогодним сезоном зарплаты курьеров и продавцов-консультантов могут вырасти на 50%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала HR бизнес-партнёр коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова.

«В зимние месяцы особенно востребованы специалисты в сферах розничной торговли, логистики, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Это связано с ростом покупательской активности и увеличением количества путешествий в новогодний период. Из-за высокого спроса зарплаты сезонных сотрудников, таких как продавцы-консультанты или курьеры, могут увеличиться на 20–50%», — сообщила Зеленкова.

Она также отметила, что для таких специалистов важно начинать искать вакансии за один-два месяца до начала сезона.

«Весной традиционно востребованы специалисты сельского хозяйства и строительства. Эти отрасли активизируются с потеплением, начинается набор на временные работы, связанные с благоустройством территорий и посадкой растений. Летом растёт спрос на работников сферы туризма, образования, а также сельского хозяйства. Уровень зарплат на таких позициях варьируется. В сельском хозяйстве оплата составляет от 30 до 70 тысяч рублей, в сфере туризма доход может превышать 100 тысяч рублей с учётом дополнительных бонусов», — пояснила Зеленкова.

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