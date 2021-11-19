Зарплатные ожидания жителей Рязанской области сразу на 26,7% ниже, чем у россиян в целом

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, насколько зарплатные ожидания жителей Рязанской области отличаются от средних ожиданий по России в целом.

Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов ожидаемо заняла Москва – местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей, что на 45% больше, чем в среднем по России. Средняя заработная плата по России в целом на данный момент составляет 52 703 рубля.

На втором месте оказались соискатели из Санкт-Петербурга, они хотели бы зарабатывать в среднем 54 498 рублей, на 3% больше, чем по стране.

Средняя зарплата в Рязанской области равна 38 585 рублям, что на 26,7% ниже, чем средние зарплатные ожидания по России в целом.