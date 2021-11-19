0.4 C
Рязань
Пятница, 19 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Зарплатные ожидания жителей Рязанской области сразу на 26,7% ниже, чем у россиян в целом

7info7

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, насколько зарплатные ожидания жителей Рязанской области отличаются от средних ожиданий по России в целом.

Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов ожидаемо заняла Москва – местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей, что на 45% больше, чем в среднем по России. Средняя заработная плата по России в целом на данный момент составляет 52 703 рубля.

На втором месте оказались соискатели из Санкт-Петербурга, они хотели бы зарабатывать в среднем 54 498 рублей, на 3% больше, чем по стране.

Средняя зарплата в Рязанской области равна 38 585 рублям, что на 26,7% ниже, чем средние зарплатные ожидания по России в целом.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,826ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать