Четверг, 23 марта, 2023
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Зарплата у 15 тысяч бюджетников увеличится в Рязанской области

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Повышение МРОТ позволит увеличить заработную плату работникам в регионе, в том числе порядка 15 тысячам сотрудников бюджетной сферы. Об этом сказала ИД «Пресса» министр труда и соцзащиты Рязанской области Наталья Суворова, комментируя отчет Михаила Мишустина, с которым премьер-министр выступил сегодня в Госдуме.

Председатель правительства сообщил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда повышен на 16,9%, а прожиточный минимум – на 13,6%.

Как отметила Наталья Суворова, увеличение прожиточного минимума также положительно сказывается на благосостоянии граждан.

– Рост прожиточного минимума позволит увеличить выплаты для граждан, получающих социальные пособия, – подчеркнула министр.

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