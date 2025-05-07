Зарплата рязанских кондитеров и пекарей выросла на 7500, но ниже средней по РФ

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько выросли зарплаты за год у одной из самых востребованных профессий в Рязанской области — у пекарей и кондитеров. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С января по апрель российский рынок труда наполнился более чем 66,7 тыс. вакансий для пекарей и кондитеров. Медианная зарплата российского пекаря достигла 64 тыс. рублей, что на 13,3 тыс. больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Пекари и кондитеры в Рязанской области могут зарабатывать пока еще меньше среднероссийского уровня: их средняя зарплата за год выросла на 7,5 тыс. рублей до 47,5 тыс. А вот спрос на пекарей в регионе вырос уже на 14%, что говорит о достаточно выраженной потребности в этих специалистах.

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Судя по данным вакансий, самые высокие зарплаты пекари и кондитеры могут получить, устроившись на работу в добывающую отрасль — здесь работодатели предлагают более 110 тысяч рублей в месяц. На втором месте по уровню дохода — металлургия, где специалисты могут зарабатывать свыше 108 тысяч. Замыкают тройку лидеров компании, работающие в сфере промышленного оборудования — они предлагают зарплату от 90 тысяч рублей.

Наибольший спрос на пекарей и кондитеров наблюдается в розничной торговле. С начала года на компании этой отрасли приходится более 20 тысяч вакансий — это 41% от общего количества по стране. Второе место по числу предложений занимает сфера общественного питания: рестораны и кафе (сектор HoReCa) разместили свыше 17 тысяч вакансий, что составляет треть от общего объёма. Также специалистов ищут девелоперы, предприятия ЖКХ, медицинские учреждения, транспортные компании и другие работодатели.

Рейтинг вакансий для пекарей и кондитеров с самой высокой зарплатой весной 2025 года, Россия:

Шеф пекарь на производство ремесленных хлебов, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119598425, Сочи

Сотрудник на кондитерский завод, до 275 800 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119980104, Санкт-Петербург,

Пекарь кондитер, до 170 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119425297, Остров Итуруп

Шеф-кондитер, от 160 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119280893, Сочи