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Зарегистрирован список «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму

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Избирком зарегистрировал муниципальный список «Единой России» на выборах в Рязанскую городскую Думу. Решение территориальной избирательной комиссия Железнодорожного района города Рязани опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В списке 63 человека. Трое из них — в общемуниципальной группе.

  1. Калинин Роман Евгеньевич — ректор РязГМУ.
  2. Иванова Анна Викторовна — домохозяйка.
  3. Феоктистова Юлия Александровна — руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России».

Полный список кандидатов доступен по ссылке.

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