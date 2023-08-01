Зарегистрирован список «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму

Избирком зарегистрировал муниципальный список «Единой России» на выборах в Рязанскую городскую Думу. Решение территориальной избирательной комиссия Железнодорожного района города Рязани опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
В списке 63 человека. Трое из них — в общемуниципальной группе.
- Калинин Роман Евгеньевич — ректор РязГМУ.
- Иванова Анна Викторовна — домохозяйка.
- Феоктистова Юлия Александровна — руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России».
Полный список кандидатов доступен по ссылке.