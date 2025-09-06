Запустили в Рязанской области первый проект в стране для закупок в сфере образования — Павел Малков

На пленарном заседании Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал проект проведения государственных закупок для образовательных учреждений через цифровую платформу, создаваемую РВБ и группой компаний «Просвещение» при поддержке Министерства просвещения России. Рязанская область выступает пилотным регионом, уже прошло 10 закупок для школ.

Президент РФ отметил важность использования преимуществ маркетплейсов. «В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных цифровых платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования», – сказал В.В. Путин.

В эксперименте участвуют несколько образовательных учреждений Рязанской области. До конца года они могут закупать оборудование до 600 тысяч рублей быстрее, удобнее и по адекватной цене. Срок поставки сокращается до нескольких дней, существенно упрощается процедура, при этом все товары проходят дополнительный контроль качества.