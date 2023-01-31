Запущено мгновенное подключение зарплатных карт

ВТБ первым на рынке запустил для малого и среднего бизнеса моментальное подключение зарплатного проекта. После открытия расчетного счета в банке предприниматели могут сразу заказывать сотрудникам зарплатные карты через интернет-банк. Подписывать отдельный договор для этого не требуется.
Услуга автоматически доступна новым клиентам, открывшим в банке расчетный счет. Они могут в любой момент подключить зарплатный проект через интернет-банк без дополнительных визитов в офис и подписания документов. Руководитель или бухгалтер компании может в несколько кликов отправить заявку на зарплатные карты для сотрудников в необходимом объеме. На выбор доступны пластиковые и цифровые карты.
Сервис доступен новым клиентам банка в интернет-банке на вкладке «Зарплатный проект». Удобный интерфейс с подсказками позволит быстро разобраться с функционалом. После подключения зарплатного проекта сотрудники компании могут заказать карту на сайте банка по ссылке, которую работникам предоставляет работодатель. В момент заказа сотрудник сможет выбрать удобный вариант получения карты: домой, по месту работы или в офис банка.
Банк активно развивает цифровые услуги для предприятий на зарплатном обслуживании. В июле он запустил сервис для работы с зарплатными реестрами в мобильном приложении. С его помощью бухгалтеры компаний могут через смартфон проводить все необходимые операции по начислению зарплаты. Также весной банк первым в России внедрил в приложении бесплатный сервис для получения сообщений от работодателей.
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