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Среда, 22 июня, 2022

Запрет полётов на юг России продлён до 30 июня

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Татьяна Проводина

Запрет полётов на юг России продлён до 30 июня

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга России до 30 июня. Об этом сообщил РБК представитель ведомства.

Полёты гражданских самолётов запрещены в аэрогавани Белгорода, Брянска, Анапы, Воронежа, Краснодара, Курска, Геленджика, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты.

В Росавиации рекомендуют пользоваться аэропортами Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Запрет полётов гражданской авиации юга и центра России продлевается уже в 20-ый раз. Ограничения введены с начала военных действий на Украине 24 февраля.

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