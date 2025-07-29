Запрет на работу мигрантов в такси могут распространить на всю Россию

Запрет на трудоустройство иностранных граждан в сфере такси необходимо ввести по всей территории России. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Он поддержал аналогичную инициативу, уже действующую в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что мера направлена на повышение безопасности граждан

«Подобные ограничения уже применяются в ряде регионов, например в Самарской области. Это правильно, поскольку к работе в сфере общественного транспорта, включая такси, необходимо относиться максимально ответственно. Запрет нужно распространить на всю страну, прежде всего в интересах безопасности», — отметил Матвеев.

Кого коснётся запрет

Парламентарий уточнил, что запрет не будет распространяться на иностранцев, получивших российское гражданство, а также на граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Киргизии, Казахстана и Армении. По его словам, жители Санкт-Петербурга, где такие меры уже введены, могут не заметить существенных изменений из-за наличия в городе большого числа мигрантов с российскими паспортами.

«Во-первых, идёт массовая выдача российских паспортов гражданам Средней Азии и Закавказья. Во-вторых, договор о ЕАЭС не позволяет ограничивать доступ к рынку труда для граждан Киргизии, Казахстана и Армении. Фактически запрет может быть применён только к тем, кто работает по патентам — гражданам Узбекистана и Таджикистана», — добавил Матвеев.

Такси подорожает?

Глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов считает, что введение запрета на работу мигрантов в такси не отразится на стоимости поездок или времени ожидания автомобилей.

«В 24 регионах России уже ведётся активная подготовка к “русификации” водительского состава. Для получения разрешения таксист должен иметь вид на жительство, соцкарту и регистрацию на портале “Госуслуги”. Санкт-Петербург стал вторым регионом после Москвы, где требования к работе в такси действительно исполняются», — пояснил Амосов.

Он добавил, что согласно действующему законодательству, таксист обязан иметь водительское удостоверение российского образца. Это требование действует в регионах уже более двух лет.

Амосов подчеркнул, что для граждан государств ЕАЭС — в частности Белоруссии и Киргизии — не требуется получать дополнительные разрешения для работы в такси. Они могут начать трудовую деятельность сразу после оформления базовых документов.

«Подписание указа губернатором Петербурга Александром Бегловым стало лишь дополнительным нормативным закреплением уже существующего порядка», — отметил эксперт.