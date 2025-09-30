Заплатят в аду: что Трамп сказал об урегулировании на Украине 

Президент США Дональд Трамп выступил на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано министром обороны Питом Хегсетом на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния). Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на организацию встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Нужно собрать их вместе и покончить с этим», — указал президент США.

По мнению Трампа, добиться урегулирования украинского кризиса возможно «только посредством силы». Он заявил: «Если бы мы были слабы, они бы даже не сняли трубку».

Президент США считает, что разрешение украинского кризиса позволит «создать нечто великое». Рассуждая о возможности присвоения ему Нобелевской премии мира, Трамп отметил, что сам он её не хочет, а рассчитывает, что «ее получит страна».

Он также добавил: «У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придётся платить в аду».