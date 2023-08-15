Запись в новый детский сад в Рязани начнётся с 18 августа

Рюмочная передача была популярным столовым аксессуаром в 18 – 19 веках. В сосуд, который сегодня принимают кто за салатник, кто за декоративную вазу, наливалась либо холодная вода, либо лёд. А в фестончатом крае помещались вверх дном рюмки. Таким образом, происходил процесс охлаждения посуды. Если гости хотели выпить, официант доставал из рюмочной передачи бокал, наполнял его желаемой жидкостью. После того, как гость «опрокидывал рюмочку», её ополаскивали и снова помещали в передачу.