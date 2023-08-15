Запись в новый детский сад в Рязани начнётся с 18 августа

С 18 августа в Рязани начинается регистрация детей в детский сад № 40, который находится по адресу: ул. Быстрецкая, стр. 16а.
Направление детей в образовательное учреждение будет осуществляться в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Для постановки ребенка на очередь в детский сад № 40 родителям необходимо обращаться в Многофункциональный центр Рязанской области.
Дополнительную консультацию по вопросам направления детей в новый детский сад можно получить в управлении образования и молодежной политики администрации Рязани (тел. 72-01-01, доб. 203, 204).