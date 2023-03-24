Запись будущих первоклассников в Рязани начнётся с 1 апреля

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани сообщает, что прием заявлений граждан о зачислении в первый класс на 2023-2024 учебный год начнется с 09.00 1 апреля 2023 года.

До 30 июня принимаются заявления и документы в 1-й класс от граждан, дети которых проживают на закрепленной за школой территории, а также, имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Приказ о зачислении издается в течение 3-х рабочих дней после завершения приема всех заявлений и документов, т.е. после 30 июня текущего года (с 03.07.2023 г. по 05.07.2023 г.).

Родители могут подать заявление о приеме на обучение в 1 классе следующими способами:

с 09.00 1 апреля в электронном виде через ЕПГУ, заполнив форму заявления о приеме на обучение в 1 классе, перейдя по ссылке;

непосредственно в школе с 09.00 до 18.00 1 апреля, далее в соответствии с графиком приема граждан в конкретном учреждении, а также почтой заказным письмом с уведомлением.

Обращаем внимание, что подача электронной заявки на ЕПГУ значительно экономит время родителей и является более удобным способом подачи заявления.

При личном обращении в школу заявитель предъявляет оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка на закрепленной за школой территории.

Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до 5 сентября при наличии вакантных мест.

Информация о наличии свободных мест будет размещена на информационных стендах и официальных сайтах школ не позднее 5 июля текущего года. При отсутствии свободных мест в школе родители могут обращаться в управление образования по телефону: 72-01-01 доб. 207.

Дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить в управлении образования по телефонам: 72-01-01 доб. 206 (Железнодорожный район), 72-01-01 доб. 207 (Октябрьский район), 72-01-01 доб. 208 (Московский район), 72-01-01 доб. 209 (Советский район).