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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Западный канализационный коллектор в Рязани должны достроить до конца года

Скриншот из видео в Телеграм канале Администрация города Рязани
Скриншот из видео в Телеграм канале Администрация города Рязани

В Рязани идёт строительство Западного канализационного коллектора, которое должно завершиться до конца года. Об этом сообщает в Telegram канале Администрация города Рязани.

О важности объекта для города рассказал в прямом эфире министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов.

По словам Дмитрия Устинова, новый коллектор поможет разгрузить канализационную сеть в Недостоево и близлежащих районах. Кроме того, будет возможность строить и подключать новые важные объекты.

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