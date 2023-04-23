Западный канализационный коллектор в Рязани должны достроить до конца года

В Рязани идёт строительство Западного канализационного коллектора, которое должно завершиться до конца года. Об этом сообщает в Telegram канале Администрация города Рязани.

О важности объекта для города рассказал в прямом эфире министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов.

По словам Дмитрия Устинова, новый коллектор поможет разгрузить канализационную сеть в Недостоево и близлежащих районах. Кроме того, будет возможность строить и подключать новые важные объекты.