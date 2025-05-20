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Авторство: Frank Peairs, Colorado State University, Bugwood.org. This image is Image Number 5364132 at Invasive.org, a source for images of invasive and exotic species operated by The Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA APHIS Plant Protection and Quarantine program., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11272182
Авторство: Frank Peairs, Colorado State University, Bugwood.org. This image is Image Number 5364132 at Invasive.org, a source for images of invasive and exotic species operated by The Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA APHIS Plant Protection and Quarantine program., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11272182
Экология, природа, животные

Западный цветочный трипс угрожает аграриям в Рязанской области

Алексей Самохин

В апреле и мае текущего года специалисты Управления Россельхознадзора провели обследование тепличных хозяйств на территории Рязанской области. В результате мониторинга опасный карантинный вредитель — западный цветочный трипс (лат. Frankliniella occidentalis) — был обнаружен в двух тепличных комплексах Рыбновского района. Речь идет о территориях, расположенных вблизи деревни Старое Веселово и села Юркино.

Для предотвращения распространения вредителя введены карантинные фитосанитарные зоны. Меры направлены на локализацию очагов и защиту сельскохозяйственных культур в регионе.

Западный цветочный трипс представляет серьёзную угрозу для растениеводства. Это насекомое повреждает более 240 видов растений, включая как декоративные культуры, так и овощные. Основной вред заключается в прокалывании тканей растения и высасывании клеточного сока. На поверхности листьев появляются светлые точки, которые затем могут сливаться в обширные участки некроза. Повреждённые растения теряют декоративные качества, замедляют рост и в ряде случаев гибнут.

Особую опасность представляет способность трипса переносить ряд вирусных заболеваний, в том числе опасных для овощных культур. Насекомое поражает почки, бутоны, листья и молодые побеги, нарушая нормальное развитие растений.

В зоне риска находятся тепличные хозяйства, а также частные участки, где выращиваются цветы, перец, томаты, баклажаны и другие чувствительные к вредителю культуры. Распространение вредителя может происходить не только через заражённый посадочный материал, но и с потоками воздуха, что осложняет борьбу с ним.

Россельхознадзор обращается ко всем аграриям и владельцам теплиц с призывом внимательно следить за состоянием посадок. При появлении характерных признаков повреждения растений или подозрении на наличие вредителя необходимо незамедлительно сообщать об этом в региональное управление Россельхознадзора.

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