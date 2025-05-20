Западный цветочный трипс угрожает аграриям в Рязанской области

В апреле и мае текущего года специалисты Управления Россельхознадзора провели обследование тепличных хозяйств на территории Рязанской области. В результате мониторинга опасный карантинный вредитель — западный цветочный трипс (лат. Frankliniella occidentalis) — был обнаружен в двух тепличных комплексах Рыбновского района. Речь идет о территориях, расположенных вблизи деревни Старое Веселово и села Юркино.

Для предотвращения распространения вредителя введены карантинные фитосанитарные зоны. Меры направлены на локализацию очагов и защиту сельскохозяйственных культур в регионе.

Западный цветочный трипс представляет серьёзную угрозу для растениеводства. Это насекомое повреждает более 240 видов растений, включая как декоративные культуры, так и овощные. Основной вред заключается в прокалывании тканей растения и высасывании клеточного сока. На поверхности листьев появляются светлые точки, которые затем могут сливаться в обширные участки некроза. Повреждённые растения теряют декоративные качества, замедляют рост и в ряде случаев гибнут.

Особую опасность представляет способность трипса переносить ряд вирусных заболеваний, в том числе опасных для овощных культур. Насекомое поражает почки, бутоны, листья и молодые побеги, нарушая нормальное развитие растений.

В зоне риска находятся тепличные хозяйства, а также частные участки, где выращиваются цветы, перец, томаты, баклажаны и другие чувствительные к вредителю культуры. Распространение вредителя может происходить не только через заражённый посадочный материал, но и с потоками воздуха, что осложняет борьбу с ним.

Россельхознадзор обращается ко всем аграриям и владельцам теплиц с призывом внимательно следить за состоянием посадок. При появлении характерных признаков повреждения растений или подозрении на наличие вредителя необходимо незамедлительно сообщать об этом в региональное управление Россельхознадзора.