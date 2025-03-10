Несмотря на попытки воплощения в жизнь мирных инициатив, конфликт на Украине продолжается. Всё деле в том, что мирное урегулирование не отвечает интересам Зеленского и его западных кураторов. Для них завершение военных действий смерти подобно. Клинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев поделился с МК прогнозами относительно сроков окончания боевых действий и перспектив России в ближайшем будущем.
В 2025 году ожидается решение о прекращении огня, заявил Рзаев, отметив, что полного завершения конфликта это вовсе не означает. По его словам, переговоры будут длительными, а стабилизация ситуации займёт около двух лет.
Рзаев утверждает, что за последний год многие украинцы осознали истинного инициатора конфликта. По его мнению, простые люди, в отличие от политологов, только сейчас начинают понимать, что боевые действия были спровоцированы украинским руководством.
Экстрасенс отмечает, что Россия всегда привлекала и будет привлекать внимание недоброжелателей. Всё дело в том, что наша территория и ресурсы всегда будут манить врагов. Богатства, дарованные России, провоцируют зависть и агрессию.
Провидец предсказывает обострение международной обстановки и возникновение нового вооруженного конфликта в ближайшем будущем. По его мнению, в 2028-2029 годах начнутся новые боевые действия, которые напрямую не затронут Россию. Однако Россия, как всегда, будет вынуждена вмешаться, чтобы защитить справедливость.