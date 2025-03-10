Несмотря на попытки воплощения в жизнь мирных инициатив, конфликт на Украине продолжается. Всё деле в том, что мирное урегулирование не отвечает интересам Зеленского и его западных кураторов. Для них завершение военных действий смерти подобно. Клинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев поделился с МК прогнозами относительно сроков окончания боевых действий и перспектив России в ближайшем будущем.

В 2025 году ожидается решение о прекращении огня, заявил Рзаев, отметив, что полного завершения конфликта это вовсе не означает. По его словам, переговоры будут длительными, а стабилизация ситуации займёт около двух лет.

Рзаев утверждает, что за последний год многие украинцы осознали истинного инициатора конфликта. По его мнению, простые люди, в отличие от политологов, только сейчас начинают понимать, что боевые действия были спровоцированы украинским руководством.

— Они стали тянуть страну в НАТО, приглашая врага к нашим границам. Вместо спокойной жизни и добрососедских отношений они выбрали кровопролитный конфликт. И украинцы осознали, к чему их привели, — говорит Рзаев. Реклама

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Экстрасенс отмечает, что Россия всегда привлекала и будет привлекать внимание недоброжелателей. Всё дело в том, что наша территория и ресурсы всегда будут манить врагов. Богатства, дарованные России, провоцируют зависть и агрессию.

— Запад, как Люцифер: сам в стороне, а других разжигает, — говорит Зиррадин. — Они пытались задушить экономику России максимально, но у них ничего не получилось. И не получится. Потому что в России очень грамотные руководители. А вот на Западе грядут страшные времена: вы всё это уже можете наблюдать. В ближайшее время ситуация только усугубится.

Провидец предсказывает обострение международной обстановки и возникновение нового вооруженного конфликта в ближайшем будущем. По его мнению, в 2028-2029 годах начнутся новые боевые действия, которые напрямую не затронут Россию. Однако Россия, как всегда, будет вынуждена вмешаться, чтобы защитить справедливость.