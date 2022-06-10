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Пятница, 10 июня, 2022

Замуровавший в бетон изнасилованную девушку в Саратове объяснил свой поступок

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Замуровавший в бетон изнасилованную девушку в Саратове объяснил свой поступок

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 20-летней жительницы Саратова дал показания, пишет Kazan First.

Инцидент произошел в ночь на 6 июня. По словам 45-летнего мужчины родом из Дагестана, он подрабатывал таксистом и заметил на улице Чернышевского девушку. Она дала положительный ответ на его предложение сесть в авто и «покататься».

В итоге злоумышленник отвез попутчицу в ГСК «Юбилей», где находился гараж его сожительницы. Там он надругался над девушкой, забил ее до смерти руками и металлическим предметом.

На следующий день насильник вернулся в гараж, вырыл в его подвале яму и спрял туда тело. Наконец, мужчина залил яму цементом.

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