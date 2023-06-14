Зампрокурора проведёт приём по вопросам прав учащихся школы № 75 Рязани

В городе Богородске Нижегородской области после отравления напитком «Мистер Сидр» умерла 32-летняя сотрудница полиции, сообщил телеграм-канал Baza. По предварительной версии, женщина попала в больницу после того, как лишь попробовала ядовитый напиток. Пострадавшая сразу же впала в кому, врачи оценили ее состояние как крайней степени тяжести и поместили на ИВЛ....