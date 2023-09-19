Зампрокурора Левобережного района Воронежа Денис Азаров пошёл на повышение

Воронежским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах назначен Денис Азаров, сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Приказ о назначении 19 сентября подписал генеральный прокурор РФ. Одновременно с этим младший советник юстиции Азаров освобожден от должности заместителя прокурора Левобережного района Воронежа.

Азарову 31 год, в прокуратуре служит с октября 2014 года. Неоднократно получал поощрения за успехи в работе.

Новый прокурор женат, пара воспитывает дочь.