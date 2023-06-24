Суббота, 24 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Зампред рязанского правительства Рослякова призвала не поддаваться панике

7info7

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова обратилась к рязанцам в связи с ситуацией, которая разворачивается вокруг заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Рослякова призвала рязанцев не поддаваться панике:

– У нас есть один человек, принимающий решения.
Это Президент Владимир Владимирович Путин. На его решения и ориентируемся. Панике не поддаемся. Про ЦИПСО всё знаем. Ребят наших поддерживаем, — пишет она в своём telegram-канале ночью 24 июня.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В ФСБ призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина

Центр общественных связей ФСБ выпустил обращение в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Звезда «Уральских пельменей» жестко раскритиковал комиков за мат

Актер Андрей Рожков жестко раскритиковал комиков, которые используют мат в юмористических программах, пишет E1.RU. Звезда «Уральских пельменей» уточнил, что недавно посмотрел на борту самолета несколько шоу и разочаровался. «Такого количества г**на (экскрементов. – Прим. ред.) , извините за выражение, я давно не хлебал», – высказался Рожков. Артист призвал бороться за...

В Смоленске ребенок на ходу выпрыгнул из автомобиля

На дороге от Красного Бора в Смоленске ребенок на ходу выпрыгнул из автомобиля, рассказала «Рабочему пути» начальник пресс-службы регионального УМВД Наталья Гуреева. По ее словам, вечером в пятницу 37-летняя женщина ехала на иномарке «Форд» вместе с 15-летним сыном. «В какой-то момент подросток на ходу открыл дверь и выпрыгнул из...

«Законно и обоснованно». Генпрокуратура РФ прокомментировала возбуждение уголовного дела на Пригожина

Действиям основателя ЧВК «Вагнер» дадут правовую оценку.

Неизвестный пытался изнасиловать женщину в Воронеже

Жительница Воронежа пожаловалась, что ее пытался изнасиловать незнакомец, пишет портал «Мое Онлайн!». Злоумышленник напал на женщину, когда она вышла на вечернюю прогулку с собакой. Инцидент произошел 21 июня на стадионе лицея № 6 на Ленинском проспекте. «Шел за мной и нарочно громко включал фильмы для взрослых, чтобы привлечь внимание....

Российский турист чуть не устроил поножовщину с поляком в Египте

Турист из России рассказал РИА Новости о конфликте с отдыхающим из Польши на отдыхе в Египте. По его словам, на обеде в ресторане отеля в Сафаге за его семьей расположился поляк. Вскоре он заявил, что сын россиянина его толкнул. Глава семейства подчеркнул, что мальчик этого не делал, что...

Возбуждено уголовное дело из-за заявлений от лица основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

В НАК призвали прекратить противоправные действия.

Тамара Глоба заявила, что Запад предъявит серьёзное обвинение Зеленскому

Политики лишь ждут удобного момента, чтобы высказать свои недовольства в лицо президенту Украины напрямую.

В Рязани будут решать вопрос с восстановлением дорожного покрытия на улице Корнилова

Рязанцы рассказали, что покрытие повреждено на нижней части улицы.

Стали известны подробности загадочной смерти смолянки на скамейке около дома

Глава пресс-службы УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева рассказала подробности загадочной смерти женщины на скамейке около дома. Тело жительницы Смоленска нашли накануне вечером возле подъезда по адресу 2-ой Краснофлотский переулок. Ее обнаружили сидящей на лавке, будучи мертвой. «По месту жительства была найдена мертвая местная жительница 1978 года рождения», –...

По ярославским чатам расходится видео со смертельной массовой аварией

По чатам в мессенджерах и группах в соцсетях жителей Ярославской области расходится видео со смертельной массовой аварией, пишет 76.RU. Автор публикации сообщил, что инцидент якобы произошел на трассе Углич — Ярославль, а видео прислали знакомые. «Ребята, предупреждаю, видео ужасное. Трупы, ноги, руки оторваны», – говорится в посте. Источник уточнил, что...

Рязанцы спросили и. о. главы администрации о прямом маршруте из Южного до остановки «Дом художника»

В пятницу, 23 июня, исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артёмов провёл приём граждан.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации