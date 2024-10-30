Зампред правительства Шаститко назвал причины лесных пожаров в Рязанской области

Заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко в ежегодном отчёте раскрыл причины лесных пожаров, случившихся в регионе в 2024 году. По его словам, в 58% случаев пожары возникли по вине человека. В 12% случаев причиной стали грозы. Оставшиеся 30% случаев связаны с переходом огня на лесные массивы с прилегающих территорий.

Шаститко отметил, что благодаря скоординированной работе МЧС, муниципальных служб и организации «Пожлес» удалось удерживать ситуацию под контролем.

За последние два года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и нацпроекта «Экология» для борьбы с пожарами приобретено девять единиц специализированной техники, 19 единиц оборудования. В настоящее время «Пожлес» оснащен на 92%, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.